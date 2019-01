Rc auto: nel nuovo anno 1,2 milioni di automobilisti pagheranno tariffe più care

Brutte notizie per gli automobilisti: Non tutti, per fortuna, ma sicuramente per quelli – 1,2 milione di patentati – che nel 2018 hanno denunciato un sinistro stradale con colpa alle compagnie di assicurazioni. Per costoro, secondo un’analisi effettuata da Facile.it, l’anno appena cominciato porterà ad un aumento della propria classe di merito e, conseguentemente, il costo delle tariffe relativa alla responsabilità civile (Rc) auto. In termini percentuali, spiegano gli analisti, si tratta del 3,83 per cento del campione analizzato (500.000 preventivi di rinnovo Rc Auto raccolti tramite le pagine di Facile.it) e, almeno questa, è una buona notizia dal momento che il dato è in diminuzione di quasi il 10 per cento rispetto all’anno precedente quando a denunciare incidenti con colpa erano stati il 4,22 per cento degli automobilisti alle prese con il rinnovo della polizza Rc auto.

