Papa Francesco spiegato ai romani: lunedì iniziativa diocesana a San Giovanni

"Ama e fa ciò che vuoi. Santa Teresa di Lisieux: Nel cuore della Chiesa". È questo il tema che farà da filo conduttore al quarto incontro dedicato all'esortazione apostolica di Papa Francesco Gaudete et exsultate, ciclo di catechesi organizzato dalla diocesi di Roma. Il primo appuntamento di questo 2019 è per lunedì 7 gennaio, come di consueto alle ore 19 nella basilica di San Giovanni in Laterano. Protagonisti saranno il cardinale vicario Angelo De Donatis e il rettore della basilica di Santa Cecilia a Trastevere monsignor Marco Frisina.