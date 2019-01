Nessuno digerisce più Saviano: sul “Fatto” vignetta al vetriolo contro di lui

Roberto Saviano ha stancato proprio tutti. Nessuno lo sopporta più, non solo chi non la pensa come lui ma anche Marco Travaglio e il Fatto quotidiano, che sono tra i suoi più grandi sostenitori. In prima pagina, una urticante vignetta di Natangelo riassume la sciagura dei migranti della nave Sea Watch bloccata da quindici giorni nelle acque di Malta a cui i volontari della Ong propongono un video-messaggio in loro sostegno dello scrittore di Gomorra. «Sorpresona, ragazzi! Per tirarvi su di morale adesso proietteremo un bel… videomessaggio di Saviano!!!». «No, anche Saviano no!», è l’immaginaria reazione dei disperati africani, che pur di sfuggire ai sermoni di Saviano sono pronti al gesto inconsulto ed estremo.