Migranti, Salvini ai sindaci: «Voi tradite l’Italia, io non mollo!» (video)

«Ci sono sindaci che dicono “non applicherò il decreto” per cercare un po’ di pubblicità». A dirlo, durante una diretta Facebook, è stato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Intervenendo da Bormio, il vicepremier ha assicurato che il governo non arretrerà sulla misura, che un fronte di primi cittadini, capeggiati da Leoluca Orlando e Luigi De Magistris, ha annunciato di voler violare.

«Chi non rispetta il decreto tradisce l’Italia»

«Io dico non si molla di un millimetro, non retrocedo. Fate i conti con i vostri cittadini, con i milioni di italiani che sono in difficoltà», ha detto Salvini, aggiungendo che è «troppo facile applaudire Mattarella e due giorni dopo sbattersene». «Se c’è una legge approvata dal Parlamento e firmata dal presidente della Repubblica, si rispetta», ha ricordato ancora il ministro dell’Interno, per il quale «chi non rispetta il decreto Sicurezza e aiuta i clandestini tradisce l’Italia e gli italiani e ne risponderà davanti alla legge e alla storia. Io comunque non mollo!!!».