Sea Watch, Di Maio insultato da Saviano: «Sei un viscido». Ben gli sta, così impara a fare il “buono”

Migranti, tempi duri per i troppo “buonI”. Ne sa qualcosa Luigi Di Maio , che si vede insultato da Roberto Saviano, nonostante l’atteggiamento “morbido” (ma in realtà polemico con Salvini) tenuto sul caso SeaWatch, Lo scrittore di Gomorra gli dà del “viscido” senza tanti complimenti intervenenendo a Circo Massimo su radio Capital, “Dal 22 dicembre – dice lo scrittore – ci sono stati oltre 300 sbarchi gestiti dalla Guardia Costiera, si è fermato questo tipo di salvataggio solo perché lo hanno fatto le Ong”. Subito dopo l’affondo contro il vicepremier pentastellato: “Di Maio si è mosso in modo ambiguo e persino viscido. Questo suo appello a donne e bambini è una sorta di lacrima di coccodrillo. Ha un atteggiamento paraculesco. Cerca di avere indipendenza dalla Lega ma ad ogni sua dichiarazione c’è Salvini che arriva a tirargli le orecchie”. Ben gli sta, a Di Maio, così ompara fare demagogia buonista…

E Saviano attacca anche Salvini

Stamane Saviano era in gran forma. Oltre a Di Maio, il guru del palitically correct ha trovato il modo anche di attaccare Salvini, Saviano se ha diramente crticicato il fatto che il ministro dell’Interno abbia posato in una foto con la divisa della polizia.

“Sembra un atto di solidarietà o di vicinanza, ma non lo è per nulla”, commenta lo scrittore, che aggiunge: “Gravissimo, un abuso!”. La risposta di Salvini non s’è fatta attendere: “Per me ricevere in dono e indossare giacche e distintivi delle Forze dell’Ordine è un Oorgoglio! Un riconoscimento del lavoro di questi mesi e del pieno sostegno a chi indossa una divisa. Mi spiace per Saviano che non può dire e fare altrettanto”