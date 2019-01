Meloni su Mattarella: «Un discorso equilibrato e ampiamente condivisibile»

“Dal Presidente della Repubblica Mattarella un discorso equilibrato e ampiamente condivisibile. In particolare mi ha stupito positivamente che non abbia accompagnato il doveroso passaggio sulle elezioni europee del prossimo maggio con un’ennesima invettiva retorica contro i sovranisti, come pure di recente è spesso capitato”. Così il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, commenta il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica.

«Apprezzabile richiamo al senso di comunità»

“Apprezzabile inoltre il richiamo al senso di comunità, il plauso ai nostri uomini e donne in divisa, a chi fa vera solidarietà e non merita di essere vessato con nuove tasse come l’ultima introdotta dal governo, il contrasto alle mafie e soprattutto il richiamo alla sicurezza come condizione per un’esistenza serene e un No forte e chiaro alle zone franche – continua Meloni – Questo, con buona pace diuna certa sinistra e di certi grillini, è quello che pensa la

maggioranza degli italiani e bene ha fatto il Presidente a dar loro voce”.