La Mussolini fuori dal coro: “Servili e stucchevoli i commenti al discorso di Mattarella”

Non le manda a dire Alessandra Mussolini come suo solito e non si smentisce neanche in queste prime battute del 2019 e dal suo profilo Twitter l’eurodeputata fa sapere che il discorso di fine anno agli italiani di Sergio Mattarella, non le è piaciuto. L’attacco netto è rivolto dalla Mussolini alla reazione dei colleghi parlamentari, tutti sostanzialmente elogiativi delle parole del Capo dello Stato.

Mussolini: “Commenti servili”

“Buon anno a tutti – augura la Mussolini- ma soprattutto ai professionisti della retorica repubblicana che dopo il discorso del presidente Mattarella si sono sciolti nei soliti stucchevoli e anche un po’ umilianti, servili e ossequiosi commenti”. E, conclude con un augurio: “Un 2019 con la schiena dritta a tutti”.

Mattarella “re” dei social

Il discorso di Mattarella ha sbancato sui social. Sono stati oltre dieci milioni gli ascolti tv per il messaggio di fine anno, ma a sorprendere sono stati soprattutto i contatti social. Finora, sull’account Twitter del Quirinale, il discorso ha ottenuto due milioni e 150mila visualizzazioni, ma il dato è in crescita ed è praticamente triplicato rispetto allo scorso anno. In tv, invece, il messaggio del Capo dello Stato è stato visto complessivamente da 10 milioni e 525mila spettatori, in crescita rispetto a 9 milioni e 700mila di un anno fa.

.