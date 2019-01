J-Ax fa gli auguri: un mondo senza guerre e senza Salvini. Il ministro gli risponde

Anche Matteo Renzi ha fatto subito il retweet dell’attacco di J-Ax contro Matteo Salvini. Il rapper che fa affari con la cannabis light (ha aperto di recente un negozio a Milano dove vende una qualità speciale, da lui chiamata “Maria Salvador”) ha fatto uno speciale augurio per il 2019 a suo figlio Nicholas. Per lui, ha detto, sogna un mondo senza guerre e senza Matteo Salvini. Il ministro degli Interni gli ha risposto: per lui un doppio bacione.

Salvini replica: “Siamo tutti di passaggio”

J-Ax ha a sua volta replicato: “grazie, ma preferirei che restituissi i 49 milioni che la Lega ha rubato agli italiani. E ha concluso con “bacini spalmati di crema al cioccolato”. Tra i tantissimi commenti, il più azzeccato pare quello di Patty: “Ma piantala e fai il cantante”. Un suggerimento che a J-Ax dev’essere sembrato troppo banale. Matteo Salvini tira le somme: “Un mondo senza di me? Siamo tutti di passaggio…”. E si chiede come mai questi di sinistra abbiano tanto rancore. Già: applaudono il presidente Mattarella che invoca buoni sentimenti ma la tentazione stalinista di cancellare l’avversario cova sempre in loro. E poi fanno le vittime, come lo stesso J-Ax: “Tutti quelli che hanno minacciato me e la mia famiglia verranno querelati. Quando perderanno le cause i loro soldi verranno versati alle ONG che tanto detestano. Così trasformeremo il loro odio in opere socialmente utili e potremo dire che i fan di Salvini finanziano le ONG”. Sintesi: J-Ax può odiare Salvini ma gli odiatori secondo lui stanno tutti dalla parte della Lega. Quando si dice la logica…