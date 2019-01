Freddo al Sud, a Napoli è già arrivata la neve. E il Vesuvio imbiancato è la star dei social (video)

Cima del Vesuvio coperta di neve e primi fiocchi a Napoli, anche se solo nella zona collinare della città. Il brusco calo di temperature previsto dalla Protezione civile regionale è dunque arrivato su tutta la Campania. I fiocchi sono caduti copiosi nelle aree interne, nelle province di Benevento e Avellino, ma anche nell’area costiera sopra i 300 metri.

La neve star dei social

Già dal primo pomeriggio la cima del Vesuvio appariva completamente bianca per chi la osservava dai paesi alle pendici, mentre qualche fiocco di neve è caduto sui quartieri dell’area collinare di Napoli, dai Camaldoli al Rione Alto fino al Vomero, seppur non riuscendo ad attecchire a terra. La nevicata ha comunque suscitato l’entusiasmo dei napoletani, che numerosi hanno condiviso sui social le foto del Vesuvio imbiancato e le immagini dei primi fiocchi. Ma non è detto che sia finita così: la temperatura dovrebbe sfiorare o anche raggiungere lo zero nel corso della notte e questo potrebbe comportare la caduta di nevischio anche in città.