Di Maio ricoverato in ospedale? Lui smentisce e attacca i giornalisti: «È una fake news»

Lui sta bene, benissimo, lo garantisce personalmente e ne approfitta per attaccare la stampa, a suo dire protagonista dell’ennesima gaffe. Per 24 secondi “Repubblica” aveva infatti diffuso in rete la notizia di un ricovero in ospedale di Luigi Di Maio, ma a quanto pare non era vero, anche se il quotidiano di largo Fochetti, dopo le scuse, ha fatto intendere che era in possesso della notizia e la stava verificando mentre – per errore – veniva pubblicata sul sito del quotidiano.

Il vicepremier, però, non l’ha presa bene e a fatto subito circolare un post durissimo: «Poco fa Repubblica ha messo in prima pagina un flash che mi voleva ricoverato al Gemelli. Ovviamente smentisco l’ennesima bufala di questo giornale. Sto benissimo! Anche se ora mi tocca fare gli scongiuri», ha scritto Di Maio su Fb. «Bastava guardare i miei social per vedere che sono ad Alleghe in Veneto assieme ai cittadini che sono stati colpiti dall’alluvione. Che serietà è pubblicare notizie non verificate? Questo è il livello dell’informazione italiana. Mi hanno chiamato amici e parenti preoccupati perché hanno visto la notizia che non è stata neppure rettificata. Ovviamente ho detto loro che è meglio non credere ai giornali di questi tempi, ma verificare direttamente sui miei social…».

Ecco il testo del tweet pubblicato da Repubblica: «Per un disguido tecnico alle 17,29 su Repubblica.it è apparsa una ultim’ora relativa al ricovero di @luigidimaio. Il titolo, che non doveva essere pubblicato in attesa di verificare la notizia, è rimasto in linea 24 secondi. Ce ne scusiamo con Di Maio e con i lettori». Un caso di omonimia, al Gemelli? O un trappola in cui è rimasto vittima un giornalista?