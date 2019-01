Capodanno, una notte di follia: feriti ovunque. 12enne perde un dito, 19enne una mano

Capodanno, feriti e intossicati: pronto soccorso presi d’assalto ovunque

Ma non solo Napoli, si è detto: e infatti, a Bardonecchia, in Valsusa, un ragazzo di 19 anni residente nel torinese ha perso una mano ed è rimasto gravemente ferito a una coscia mentre ieri sera stava festeggiando l’arrivo del nuovo anno. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine il giovane, che si trovava all’esterno di un locale a Campo Smith, è rimasto ferito dall’esplosione di un petardo. Soccorso, è stato elitrasportato al Cto di Torino dove si trova tuttora ricoverato. Fortunatamente non risulta essere in pericolo di vita. In totale, sono stati 658 gli interventi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno dei vigili del fuoco, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 519. E allora, per esempio, i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 2 a Livorno, in via Forte dei Cavalleggieri 49, per un principio d’incendio in un sottoscala, provocato probabilmente da un petardo. A causa del denso fumo sviluppatosi nel vano, otto persone, (tre adulti e cinque bambini) sono state soccorse e affidate alle cure del personale sanitario. E ancora: in quella che è stata una interminabile notte di interventi e di paura, poco dopo le 3, i vigili del fuoco sono dovuti precipitarsi sul luogo di un incendio di un’abitazione al secondo e ultimo piano di una palazzina nel centro storico di Bassano del Grappa (VI), in Via Campo Marzio 42, dove hanno trovato e soccorso tre persone intossicate dai fumi (un uomo e due donne) che sono sono state prontamente assistite e trasportate in ospedale. E infine, quando la lunga notte di Capodanno volgeva al termine, alle 5 all’incirca, i vigili del fuoco sono intervenuti in via del Tirassegno 3 a Campobasso, per l’incendio di un appartamento al terzo piano di una palazzina di cinque. Sei feriti sono stati trasportati all’ospedale per sintomi da intossicazione fumi.