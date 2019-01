Asterix compie 60 anni. In uscita il 38esimo album del Gallo che fa arrabbiare i romani (video)

Chi non ha sfogliato, magari per deriderlo, un album di Asterix? Chi non è cresciuto con il Gallo che fa arrabbiare i Romani? Chi non ha visto i film ispirati al personaggio creato dall’oggi novantenne Albert Uderzo? Se non il primissimo del 1967 certamente l’ultima pellicola del 2018 “Asterix alle Olimpiadi? Pochi anche se non lo ammettono.

Asterix celebra il suo 60esimo compleanno in pompa magna nel 2019, a cominciare dalla pubblicazione del trentottesimo albo della serie dedicata al personaggio ideato nel 1959 dallo sceneggiatore René Goscinny (morto nel 1977) e dal disegnatore Albert Uderzo, proseguendo con numerose mostre, edizioni speciali di opere a fumetti, spettacoli e un account Instagram dedicato all’anniversario. Il nuovo albo di Asterix uscirà il prossimo 24 ottobre in Francia per festeggiare le sessanta candeline del popolarissimo fumetto. Lo hanno annunciato lo sceneggiatore Jean-Yves Ferri e il disegnatore Didier Conrad, “eredi” da sei anni della saga a metà tra l’epico e il farzesco. I due sono i creatori degli ultimi e più recenti albi con le avventure di Obelix, Abraracourcix, baffoni rossi imperdibili, Assurancetourix, biondissimo, Matusalemix. Massimo riserbo sul titolo dell’album speciale per non rovinare la suspence, anche se gli autori non hanno resistito a farsi scappare qualche notiia. La nuova storia – raccontano al Journal du Dimanche – sarà ambientata interamente nel villaggio dei Galli, in Armorica (Bretagna), che si ostina a resistere alla conquista romana grazie all’aiuto di una pozione magica preparata dal druido Panoramix, in grado di rendere invincibili. Fin qui, nulla di nuovo. Poi aggiungono che, dopo la corsa in Italia, «Asterix e Obelix resteranno al villaggio. E quando si resta al villaggio dobbiamo scavare un tema sociale, giocare sulla psicologia dei personaggi». Nel prossimo album, insomma, troveremo il villaggio dei Galli popolato da nuovi personaggi e nuove situazioni storico-psicologiche. Il padre di Asterix, Uderzo continua a leggere in anteprima la sceneggiatura e a rivedere via via i disegni consigliando, in punta di piedi, i due autori. L’albo, che sarà completato entro il 6 giugno e stampato in estate per il mercato francofono, arriverà nella versione italiano con Panini Comics.