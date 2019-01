A noi piace lo spot Conad, con la famiglia, la mamma, il dialetto e i prodotti tipici (video)

Le critiche allo spot natalizio della Conad, realizzato dal premio Oscar Gabriele Salvatores, risultano talmente stucchevoli che anche a riassumerle qui si affacciano sbadigli. In pratica quello spot non è piaciuto ad alcuni/e per il suo mettere in scena la famiglia tradizionale, con mamma premurosa che si dispiace del fatto che il figlio è stato assunto all’estero e padre che gli dà una carta Conad per “comprare i prodotti della nostra terra”.

Scandalo: si nega il valore del villaggio globale che non deve avere confini, si mette in discussione l’assunto progressista e politicamente corretto secondo cui la famiglia è solo un fatto convenzionale, retrogrado, limitante e che festeggiare con i parenti a Natale è anche un po’ noioso e fuori moda. Aggiungiamoci che la fidanzata del rampollo pronto a spiccare il volo per una destinazione di lavoro lontano da casa se ne sta lì zittina e sorridente e il quadretto domestico conservatore e tradizionale è servito. E infastidisce. E urta la sensibilità post-moderna che vede solo individui tesi a realizzare i propri bisogni e i propri desideri, senza alcun legame con le proprie radici, senza alcuna identità.

Come avvertiva il compianto filosofo Costanzo Preve, infatti, più la persona è sradicata, sola, priva di caratteri identificanti (che siano il genere, i genitori, la città d’origine, le convinzioni religiose) più è manipolabile dal mercato, che potrà vendergli alla fine anche un bel suicidio assistito, cosa che in effetti sta puntualmente avvenendo.

Ecco perché lo spot Conad non piace ad alcuni e piace invece a molti, i normali, che nella rappresentazione della tipica madre italiana – premurosa col figlio e tesa a dimostrare il suo affetto attraverso il dono di cibi tradizionali – non vedono altro che il rispetto di una caratteristica nazionale di cui non occorre necessariamente vergognarsi.

Si sottolinea infine che lo spot manca di realismo. Ah sì? Vi sono genitori contenti del fatto che i figli se ne stanno sui luoghi di lavoro anche durante le feste natalizie? Vi sono genitori esultanti per il fatto che i figli lavorano in Germania o in Inghilterra o in Cina invece che nel Paese dove sono nati? Ma forse questi critici così allergici ai valori dello spot di Salvatores in cuor loro si augurano che il Natale diventi un fatto di raccoglimento privato, non esibito, non così importante per gli individui e per le famiglie. In pratica che venga cancellato e con esso che vengano cancellati i riti di contorno. Sono una minoranza certo, ma lottano per diventare maggioranza e per toglierci – con il caciocavallo e le lacrime delle madri-chiocce – ogni residuo di memoria e di ancoraggio al passato. Per toglierci ogni parvenza di normalità.