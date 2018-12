Vauro sempre più cinico: sfrutta il dramma dell’Etna per attaccare Salvini

Sempre “sobrio”, sempre sgradevole, Vauro Senesi dal Fatto Quotidiano sembra trarre linfa dalle disgrazie per infierire su Salvini. A Natale siamo tutti più buoni, tranne Vauro. Questa ultima vignetta specula sul terremoto in Sicilia per mostrare un Salvini che sta per sparare a zero contro i siciliani dicendo “Forza Etna”, ma che si ferma appena in tempo, otturandosi la bocca. “Ohps…” Poi la didascalia: “La politica della Lega è cambiata”. Può mai essere satira tutto ciò? Persino un suo “seguace” di Fb inorridisce per la “classe” di Vauro e scrive: “Vergognati solo a pensarla una cosa del genere…”.

Colpisce ancora una volta la “cattiveria” di Vauro, come gli rimproverò tempo fa anche Rita Pavone all’indomani di un’altra vignetta crudele sul caso tragico del gommista che uccise il ladro piombatogli in casa. Un fatto umano drammatico che cambia la vita delle persone. Più i fatti tragici imporrebbero silenzio, pietas, più Vauro alza la “qualità” – si fa per dire – del suo cinismo. Pensarla diversamente in politica, anche con veemenza, è il sale della democrazia. Ma farlo sfruttando il dramma di un’eruzione che sta mettendo in ginocchio la Sicilia, si definisce astio, cattiveria fine a se stessa, non certo satira.