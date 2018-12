Una donna evira il suo stalker dopo continue molestie. Poi lo porta in ospedale

Dopo le continue molestie, una donna indiana ha evirato a un uomo che da tempo la perseguitava. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, la 47enne avrebbe preparato un piano per porre fine al suo inferno quotidiano e con l’aiuto di due complici avrebbe attirato lo stalker, suo vicino di casa di venti anni più giovane, in una zona industriale di Mumbai. Poi lo ha evirato con un coltello.

Evira il suo stalker, arrestata

La donna è stata arrestata. «Abbiamo arrestato la donna e due suoi complici. Ha ammesso di aver ideato lei stessa il piano per tagliare il pene allo stalker, a causa delle sue continue molestie», ha raccontato l’ispettore Gajanan Kabdule, che ha aggiunto: «Abbiamo recuperato il coltello e i genitali e tutti e tre gli imputati sono sotto custodia della polizia». I media locali riportano che l’uomo ferito è stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica che gli ha salvato la vita.

100 stupri in media ogni giorno in India

Lo stalker, di 27 anni, aveva ossessivamente disturbato la donna, madre di due figli, chiedendole prestazioni sessuali. Era inoltre arrivato a dire al marito della donna di esserne innamorato, cosa che ha portato a un litigio nella coppia, ha ricostruito Kabdule. La donna, a quel punto, avrebbe chiesto aiuto a due giovani del vicinato. I quali hanno contattato la vittima e lo hanno attirato in una zona industriale, ha aggiunto l’ufficiale. E’ stata quindi la donna stessa a tagliare i genitali dello stalker in strada, prima di portarlo in ospedale salvandogli la vita. «Ora l’uomo è stabile e sta recuperando in ospedale, ma la sua famiglia è sotto shock», ha detto Kabdule. Nel 2017, una donna indiana ha evirato un uomo che stava cercando di violentarla nella sua casa nello stato meridionale del Kerala. L’India ha un triste record di violenze sessuali. Secondo dati ufficiali, nel 2016, sono stati segnalati più di 100 stupri in media ogni giorno.