Trump: o il Muro o lo shutdown. E la polizia messicana marchia i bimbi al confine con i numeri sul braccio (video)

Stanno suscitando scandalo e polemiche le immagini di bambini figli di migranti in attesa al confine tra Messico e Stati Uniti con i numeri marchiati sul braccio. Questi numeri vengono scritti con i pennarelli dagli agenti della polizia di frontiera messicana e non dagli americani. In particolare le immagini sono state paragonate alle pratiche naziste nell’epoca dei campi di sterminio: girate dalla MSNBC sono diventate virali in rete, rilanciate in queste ore da diversi media internazionali, a partire dall’israeliano Haaretz.

Negli Usa settimana decisiva

Negli Usa prende il via intanto una settimana decisiva: Trump è disposto a ricorrere allo shutdown (la paralisi delle attività di dipartimenti ed agenzie federali prima di Natale) se i democratici non acconsentiranno ai finanziamenti per la costruzione del muro al confine con il Messico. Il presidente ha messo in rete un tweet in cui afferma: “Ogni volta che sentite dire da un democratico che avete una buona sicurezza al confine senza muro, consideratelo un altro politico che segue la linea del partito. E’ il momento, per noi, di risparmiare miliardi di dollari l’anno e di avere, al tempo stesso, molta più sicurezza e controllo”.Per la Casa Bianca è in gioco la possibilità o meno per gli Usa di essere un paese sovrano. Stephen Miller, consigliere della Casa Bianca e principale stratega del presidente in materia di immigrati, ha assicurato che Trump farà di tutto per avere i fondi per costruire il Muro. “I democratici hanno davanti a sé una semplice scelta: possono scegliere se combattere per i lavoratori americani o promuovere l’immigrazione illegale”, ha aggiunto il consigliere che è stato l’architetto del cosiddetto ‘muslim ban’, che vieta l’accesso negli Stati Uniti a cittadini di alcuni Paesi a maggioranza musulmana. Trump vuole che il Congresso approvi uno stanziamento da 5 miliardi di dollari per la costruzione del Muro. I democratici del Senato, che ha approvato uno stanziamento inferiore, di 1,3 miliardi, si rifiutano di aumentare gli stanziamenti. Di fronte a questo Trump si è dichiarato pronto allo shutdown: “Sono orgoglioso di chiudere il governo per la sicurezza del confine” ha detto nei giorni scorsi.