Torino, ladri di borse ai parcheggi: ecco come agivano due immigrati (video)

Le immagini hanno incastrato i ladri di borse ai parcheggi dei supermercati di Torino. Sono due immigrati, due fratelli marocchini di 46 e 51 anni, che prendevano di mira per lo più donne sole e non più giovanissime. Per derubarle utilizzavano il “trucco dello straniero”: mentre uno distraeva la donna chiedendole informazioni dalla macchina, l’altro le sottraeva la borsa, lasciata incustodita sul sedile anteriore dell’auto della vittima. I due sono stati identificati e arrestati grazie all’impianto di videosorveglianza di un supermercato di Borgaro dove è avvenuto il furto. La coppia è ritenuta responsabile di diversi furti avvenuti in zona.