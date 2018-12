Tmb Salaria, Paola Taverna evoca il solito complotto. Raggi contestata dai cittadini (video)

Paola Taverna, la vicepresidente del Senato nota sui social per i suoi interventi piuttosto spicci,commentando sul suo profilo Fb il maxi-incendio nel deposito di rifiuti a Roma in via Salaria, evoca l’ipotesi del complotto tanto cara al M5S quando c’è da commentare un evento che ne fa emergere l’incompetenza: “Oggi, oltre quaranta vigili del fuoco sono stati dispiegati per gestire un maxirogo all’impianto di compostaggio dell’ama posto sulla via Salaria, fondamentale per il sistema rifiuti della capitale – scrive Taverna – L’incendio e la distruzione dell’impianto rischierebbero di ostacolare gravemente la già difficile raccolta dell’immondizia a Roma. Proprio durante il periodo natalizio. Per voi è solo un caso?”.

I residenti della zona non sembrano tuttavia affatto interessati al presunto complotto e continuano a battersi per il loro diritto alla salute, arrivando a contestare la sindaca Virginia Raggi durante la conferenza stampa con il ministro dell’Ambiente Sergio Costa svoltasi all’interno dell’impianto. Raggi è stata interrotta dai cittadini inferociti mentre stava parlando delle migliorìe da apportare alla struttura. “A quando i funerali di questo Tmb! E’ una vergogna ciò che state dicendo -hanno gridato i cittadini – Questo impianto e’ obsoleto. Avete già speso un sacco di soldi!”.

“E’ sotto gli occhi di tutti quello che il Movimento cinque stelle non fa per Roma – accusa Mariastella Gelmini di Forza Italia – Evidentemente c’è un dilettantismo e un’incapacità ad affrontare con serietà e preparazione il tema dei rifiuti. Parliamoci seriamente e chiaramente, non si può pensare di risolvere un’emergenza del genere soltanto con la raccolta differenziata. Roma non merita questo disastro e per l’incolumità di tutti i romani”.