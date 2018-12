Terremoto di grado 3.6 nelle Marche: gente in strada anche in Toscana e Umbria

Un terremoto di 3.6 gradi Richter è stato chiaramente sentito nelle Marche, in Umbria e nella parte orientale della Toscana. La scossa di terremoto è avvenuta intorno alle 18.50 e ha avuto come epicentro il paese di Apecchio, in provincia di Pesaro Urbino, che dista solo pochi chilometri dal confine umbro. In Umbria la scossa è stata particolarmente avvertita a Città di Castello. Per la Toscana, in molti hanno sentito la scossa in provincia di Arezzo. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Non si registrano comunque danni a cose o persone, soltanto un grande spavento da parte soprattutto di chi abita ai piani alti.

La terra aveva tremato anche in Sicilia. Tre scosse erano state registrare la notte scorsa nel Messinese e nel Catanese. La più forte di magnitudo 3.1 è avvenuta nella zona della costa siciliana nord orientale nel Messinese, a 74 chilometri a ovest di Messina. Il sisma è stato percepito alle 7:24 dai sismografi dell’istituto nazionale di geofisica vulcanologia che hanno registrato il sisma alla latitudine di 38.36, a una longitudine 14.74 e ad una profondità di 142 chilometri.