Terremoto a Catania, paura nella notte: violenta scossa di magnitudo 4.8. Crolli e feriti (Video)

Terremoto a Catania, torna la paura, torna l’incubo sismico, torna ad animarsi lo spettro delle devastazione: paura nella notte in provincia di Catania, quando una violenta scossa sismica di magnitudo 4.8 è stata avvertita alle 3.19 nell’area a nord della città. Si registrano crolli e una decina di feriti. Secondo quanto riferito dall’Ingv (Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la scossa ha avuto epicentro a 2 chilometri a nord di Viagrande, sul versante dell’Etna, e ipocentro a un chilometro di profondità. Il terremoto è stato il più forte, assieme a un altro di magnitudo 3.3 (4 chilometri a nord di Aci Sant’Antonio registrato all’1.09), di uno sciame sismico che dalla mezzanotte è stato rilevato sui versanti del vulcano.

Terremoto a Catania, paura e danni: le zone colpite

Già, il vulcano: sono giorni che l’Etna è tornato a farsi sentire con veemenza e insistenza: e la terra, sollecitata dalle attività vulcaniche, in Sicilia è tornata a tremare. La macchina della protezione civile e dei soccorsi è già operativa da stanotte: le prime notizie che arrivano dal catanese, infatti, raccontano di almeno una decina di feriti e di diversi edifici crollati, tanto che per diverse famiglie si è dovuto ricorrere alla ,ricerca di un luogo sicuro in cui rifugiarsi e provare a vincere la paura. E allora, da una prima disamina, risulta che i centri più colpiti dalla scossa sono Fleri, frazione di Zafferana Etnea, Santa Venerina, Pennisi e Santa Maria La Stella. A Fleri diversi edifici hanno riportato lesioni e gravi danni, due persone sono state estratte dalle macerie di una palazzina crollata e hanno riportato alcune ferite lievi. I soccorritori stanno verificando le eventuali criticità degli edifici lesionati. Ma danni degni di nota sono stati registrati anche a Santa Venerina, dove sono caduti calcinacci dalla chiesa madre, Santa Maria del Carmelo in Bogiardo. Sempre a Santa Venerina è anche crollata, dal campanile della chiesa del Sacro Cuore, la statua della Madonna, che era stata risparmiata dal terremoto del 2002. Molta paura e qualche danno anche a Zafferana Etnea e nei centri dell’acese, tra i quali Santa Maria La Stella, dove si è creato un avvallamento sull’asfalto in via Cantagallo con una fessura larga una trentina di centimetri. A Pennisi, una frazione di Acireale, sei famiglie sono state sfollate per il crollo della parete al secondo piano di una palazzina. Inoltre è caduto anche un pezzo della chiesa. Per le verifiche dopo il terremoto sull’autostrada A18 Catania-Messina è obbligatoria l’uscita allo svincolo di Acireale. La scossa ha creato delle lesioni sull’asfalto nel tratto compreso tra Giarre e Acireale. Sono in corso delle verifiche sulla sicurezza e sulla stabilità del tratto attualmente chiuso al traffico.