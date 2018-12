Strasburgo, l’italiano ferito è in condizioni gravissime: «Non è operabile»

Antonio Megalizzi. il giornalista italiano di 27 anni rimasto coivolto nell’attentato du Strasburgo. sarebbe om condizioni gravissime-“Antonio sta lottando per sopravvivere. Ce la deve fare, deve farcela, è il ragazzo migliore che abbia mai conosciuto”. A riferirilo è Danilo Moresco, padre della fidanzata del giovane.

“Un proiettile – dice Moresco, in contatto con la figlia Luana, già in ospedale a Strasburgo – lo ha raggiunto alla base del cranio ed è ancora conficcato molto vicino al midollo spinale. È una posizione delicatissima, Antonio è molto grave e i medici non sanno se e in quali condizioni potrà sopravvivere. Sta lottando per non morire e preghiamo tutti perché ce la faccia”. Luana si limita a dire di non voler parlare. Moresco ha poi spiegato che Antonio Megalizzi non è stato operato, “perché i medici non se la sentono di operarlo”.

. Insieme a due colleghe, con cui aveva partecipato a un forum di giornalisti,Megalizzi si stava recando al mercatino quando è stato raggiunto da un proiettile alla base cranica. A riferire la notizia era stato il deputato europarlamentare del Pd Brando Benifei. Poi la conferma del ferimento di un connazionale è arrivata anche dalla Farnesina.

Il giovane si trovava a Strasburgo per la radio Europhonica , progetto internazionale promosso da RadUni (l’associazione italiana operatori radiofonici universitari) insieme alle radio universitarie di Francia, Spagna, Portogallo e Germania. Il suo obiettivo è raccontare l’Europa attraverso gli occhi degli studenti universitari, selezionati per la prima redazione radiofonica europea. Una volta al mese, in concomitanza con la plenaria del Parlamento europeo, Europhonica trasmette in diretta da Strasburgo.