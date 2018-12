Stoccarda, è allarme terrorismo: violato il sistema di sicurezza dell’aeroporto

È stato violato il sistema di sicurezza all’aeroporto di Stoccarda e si cercano diverse persone. Lo riferisce la Dpa, che cita fonti secondo le quali è possibile che ci sia una matrice terroristica dietro tale episodio. Bild riporta che l’allarme è stato esteso dalla polizia ad altri 14 aeroporti tedeschi.

Quattro i ricercati

La polizia tedesca ha rafforzato le misure di sicurezza all’aeroporto di Stoccarda e in altri 13 scali in Germania alla luce di notizie sul comportamento sospetto di individui nelle strutture, come riporta Die Welle. Le quattro persone ricercate stavano facendo fotografie all’aeroporto di Stoccarda e, secondo fonti di intelligence, si ritiene volessero preparare un attentato in uno scalo nel sud-ovest della Germania. Almeno uno dei sospetti proviene dall’ambito dell’estremismo radicale islamico. Due dei ricercati, padre e figlio, del Nord Reno-Vestfalia, erano stati sorpresi dalla polizia francese a fotografare l’aeroporto parigino Charles de Gaulle.