Spese veterinarie rimborsate per chi adotta cani e gatti: FdI vince la battaglia

Adottare un cane o un gatto da oggi sarà alla portata di tutti: chi lo fa pur trovandosi in una situazione di fragilità avrà diritto al rimborso delle spese veterinarie. La misura per ora riguarda solo i cittadini dell’Umbria, dove è diventata legge grazie all’iniziativa di Fratelli d’Italia. Ma presto, come annunciato dalla stessa Giorgia Meloni, il partito presenterà la stessa proposta in tutte le regioni d’Italia.

Meloni: «Presto in tutte le regioni»

«Grazie a Fratelli d’Italia e al nostro consigliere regionale Marco Squarta l’Umbria diventa la prima regione dove chi adotta un cane o un gatto otterrà il rimborso delle spese veterinarie. Un gesto significativo per incentivare l’adozione di amici a quattro zampe in cerca di una famiglia. Fratelli d’Italia presenterà questa proposta in tutte le regioni d’Italia», ha scritto la leader del partito sulla sua pagina Facebook.

«Una misura di grande civiltà»

Squarta, che oltre che consigliere di FdI è anche portavoce dell’opposizione, ha sottolineato che ora anche «gli umbri che vivono in condizioni di fragilità potranno prendersi cura di un animale e allo stesso tempo si svuoteranno gradualmente le strutture che rappresentano un costo per le casse pubbliche e un impegno per i gestori». «È un provvedimento di grande civiltà», ha commentato l’esponente di FdI, spiegando che il testo della legge prevede «l’erogazione delle prestazioni veterinarie gratuite, compresa la microchippatura e la sterilizzazione», per i loro nuovi padroni «in situazione di svantaggio economico» oppure disabili. Nelle nuove disposizioni rientrano anche i cani e i gatti «impiegati negli interventi assistiti con animali» ossia quelli utilizzati per la pet therapy.