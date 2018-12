Sparatoria nel centro di Vienna davanti a un ristorante, un morto e un ferito

Un morto e un ferito a Vienna dopo una sparatoria davanti ad un ristorante del centro della capitale austriaca. L’episodio, come ha confermato la polizia, è avvenuto attorno alle 13.30 nei pressi del ristorante Figlmüller. Nella zona è in corso un’operazione delle forze dell’ordine, gli elicotteri sorvegliano la zona e l’area è stata transennata. Il quotidiano Kurier, nella sua versione online, riferisce che una persona è deceduta e un’altra è rimasta ferita. Gli agenti stanno dando la caccia all’uomo che ha sparato e che si è dato alla fuga. Entrambe le persone colpite, il morto e il ferito grave, sono state colpite alla testa. La polizia austriaca esclude al momento l’ipotesi terrorismo in relazione alla sparatoria avvenuta nel centro di Vienna. Lo riferiscono i quotidiani Kurier e Die Presse.