Sequestrate oltre 70mila luminarie natalizie: erano pericolose e ingannevoli

C’era scritto che potevano essere usate anche sotto la pioggia e invece avevano la presa da interno. Questa è solo una delle “istruzioni” ingannevoli delle luminarie natalizie a led sequestrate dalla Guardia di Finanza di Gorizia. Un numero impressionante – oltre 70.000 – del valore commerciale di circa 1.750.000 euro, pronte ad essere messe “in commercio” nonostante fossero pericolose. Sono stati denunciati in quattro per commercializzazione di prodotti industriali pericolosi e con segni mendaci. Le indagini hanno avuto origine dal fermo, avvenuto durante un posto di controllo nei pressi del casello autostradale a Doberdò del Lago (Go), di un autoarticolato proveniente dalla Slovenia.

Luminarie natalizie, come si è arrivati al sequestro