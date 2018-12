Scontri in autogrill tra ultrà granata e tifosi del Bologna. Salvini: «Galera per questi deficienti»

Gruppo organizzato

Il pullman attaccato ospitava tifosi appartenenti al Cast, gruppo granata della curva Maratona. Il Cast è un gruppo organizzato con all’interno tante famiglie e mai segnalato per intemperie o episodi violenti; il pullman era partito alle 3 di stanotte circa da Torino.Dura la condanna del ministro dell’Interno Matteo Salvini . “Cominciamo col tenere in galera questi deficienti, che non dovranno mai più mettere piede in uno stadio finché campano – sottolinea il vicepremier su Facebook – Un vero tifoso non lancia sassi né usa coltelli, tolleranza zero!“.