Scontri a San Siro, circola un audio in cui un tifoso del Napoli dice: “Li abbiamo uccisi” (video)

C’è una nota audio, che comincia a diffondersi in rete proprio in queste ore, in cui un tifoso del Napoli ricostruisce gli scontri nei pressi di San Siro prima della partita Inter-Napoli. Un audio diffuso da Canale 21 durante la trasmissione SuperSport 21 e sulla cui veridicità si dovrà indagare. La ricostruzione di quanto accaduto fuori dal Meazza è diversa da quanto riferito fino ad ora: non di aggressione si sarebbe trattato ma di una vera e propria battaglia tra frange di ultras delle opposte tifoserie. Queste le parole dell’ultrà del Napoli tradotte dal dialetto napoletano: “Sono scese 200 persone e le abbiamo picchiate. Ne abbiamo investiti 4/5 con l’auto e siamo scesi con le mazze di ferro. Hanno fermato a tutti e hanno sequestrato dalle nostre auto picconi, mazze di legno, manganelli e tirapugni… è un peccato perché ci sono tante persone ferite sia dei nostri che dei loro. A loro però è andata peggio perché ne abbiamo feriti gravemente 6/7. Ci sono 4 accoltellati, uno di napoli e tre di Milano. C’è confusione! La polizia ci ha fermato ed ha bloccato il traffico. Ora stanno controllando i feriti Interisti, 5/6 sono molto gravi, uno è morti”. Ma non è tutto, l’audio prosegue: “Noi stavamo attaccando di nuovo 3/4 interisti quando ci siamo accorti che tra di noi c’era un loro amico morto. Allora ci hanno chiesto una tregua. Hanno spostato il morto e ci hanno applaudito per il gesto. Dopodiché abbiamo ripreso lo scontro. Siamo tutti insieme, li abbiamo distrutti! Ci siamo fatti valere con onore. La Napoli ultras è scesa in campo. Eravamo in 100 e ne abbiamo picchiati 110, li abbiamo uccisi. Gli abbiamo lanciato contro bidoni della spazzatura e le bottiglie di vetro così gli abbiamo tagliato la testa. C’erano 6/7 di loro che avevano le facce tagliate. Li abbiamo uccisi!”.