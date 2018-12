Scienziati inglesi svelano: “La sigaretta elettronica fa il 95% dei danni in meno” (video)

“La sigaretta elettronica fa il 95% dei danni in meno di quella normale”. La sintesi dello studio inglese, mostrato dal Dipartimento della salute inglese, che ha diffuso il relativo video sulla propria pagina YouTube, non lascia spazio ai dubbi. Nello studio si mettono a confronto le sostanze tossiche ed il catrame che vengono inalati dai fumatori, dall’altro il vapore mescolato alla nicotina e alle altre sostanze presenti nei liquidi per vaporizzatori. L’University College di Londra John Newton evidenza come il danno provocato dal vapore delle sigarette elettroniche sia inferiore del 95% rispetto alle conseguenze del fumo da sigaretta tradizionale, il tutto nel medesimo arco di tempo, un mese.