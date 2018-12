Salvini: «Lo Stato è più forte della malavita. Vinceremo la battaglia». E va nelle zone del sisma

«Quasi quasi mi faccio uno shampoo», cantava Gaber anni fa. Tutto sommato mi bevo un caffè, replica oggi Salvini agli immancabili haters che, puntuali come l’influenza ai primi freddi, non mancano di attaccarlo per quella foto postata su Facebook in cui il ministro dell’Interno addenta un panino ricoperta di cioccolata spalmabile. E dopo essere stato a un vertice a Pesaro, e in partenza per Catania, torna ad affidare ai social la risposta alle critiche strumentali: «sempre che a sinistra qualcuno non si offenda!»… E per “qualcuno a sinistra” il riferimento, niente affatto casuale, è ai tweet di Nicola Zingaretti e del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, guarda caso sempre del Pd… Tanto che, in una diretta Facebook lanciata ad hoc, il titolare del Viminale respinge le accuse al mittente e rilancia: «Avete dei problemi ragazzi miei – le parole del leader della Lega rivolti agli elettori piddini – se fanno opposizione criticando un ministro che mangia la Nutella, noi governeremo 20 o 30 anni. Ma io tiro dritto… Un pensiero ai politici e ai giornalisti di sinistra che vivono male anche durante le feste. Sapete oggi quale era il problema? Salvini che la mattina fa colazione con pane e Nutella mentre l’Italia soffre – aggiunge il ministro –. Confesso questo mio enorme difetto, questo mio torto: mi piace la Nutella, la cioccolata, gli ovetti Kinder, la girella e qualche volta il gelato».

Del resto, il vicepremier e leader del Carroccio, non si limita a resocontare sui social del fatto che mangi pane e nutella a colazione o che prediliga gli ovetti alle girelle (con buona pace di haters di professione e di più prosaici rosiconi), tanto è vero che, dopo aver replicato a leoni da tastiera e a detrattori digitali, Salvini oggi, dopo Pesaro, è volato a Catania e poi tornerà e si fermerà a Roma: sono queste le tre tappe della giornata politica del ministro dell’Interno che oggi, dopo aver partecipato alla riunione del Comitato per l’ordine pubblico e sicurezza, indetto in seguito all’omicidio commesso in pieno centro città, di Marcello Bruzzese, il fratello di un pentito della ‘ndrangheta, è previsto che partecipi, nel pomeriggio, ad una riunione a Catania convocata per fare un punto sulla situazione nei centri colpiti dal terremoto. A sera ritorno a Roma, per assistere ai lavori della Camera, impegnata nella fase finale di esame e approvazione della manovra economica. Manovra che, dopo la breve pausa natalizia, torna all’esame della Camera per la terza e definitiva lettura. Il testo è già arrivato in commissione Bilancio e approderà in aula venerdì. Il voto finale, quindi, è previsto entro sabato 29 dicembre. Ma vediamo, riassunti in riassuntivi punti, gli impegni in agenda per il ministro dell’Interno.

Salvini da Pesaro a Catania, dalle tifoserie alla manovra: ecco i punti “caldi” in agenda