Salvini come Aldo Moro, ostaggio delle Br: l’ultima follia di un “artista” torinese

Matteo Salvini imbavagliato sotto una stella con la scritta Brigate rosse trasformata in cometa. È l’ultima squallida provocazione di Andrea Villa, nome d’arte dietro il quale si cela un anonimo artista torinese.

Definito tra gli addetti ai lavori il “Banksy torinese”, Villa si è procurato una certa fama per i manifesti in cui sbeffeggia i politici italiani e internazionali. Neanche a dirlo, soprattutto politici di destra. Da Trump appunto a Salvini, il suo bersaglio prediletto. Nel suo ultimo demenziale lavoro, postato sui Social, Villa ha effigiato il ministro degli Interni ostaggio delle Br come Aldo Moro, protagonista della provocazione natalizia dal titolo: “Buon Natale! Anche voi ostaggio dei parenti?”.

Villa, detto il Banksy dei poveri

Grazie alle vostre segnalazioni Facebook ha rimosso il post vergognoso contro il Capitano. Grande lavoro di squadra! Avanti tutta” #Vince la squadra”. Così in un post su Fb il capogruppo in comune a Torino della Lega Davide Ricca ha commentato la rimozione della foto, che al momento è invece ancora presente su Instagram. Poche ore prima, Ricca aveva denunciato il caso scrivendo su Facebook: «Bella vergogna. Andrea Villa, “artista” torinese, evidentemente non trova modo migliore di festeggiare il Natale che immaginarsi Matteo Salvini rapito dalle Brigate Rosse». Secondo l’esponente leghista «c’è un limite al cattivo gusto e questo limite è stato superato».

Dietro il Brandalism la povertà di idee

Villa si ispira al brandalism, l’arte di sovvertire le pubblicità. Secondo quanto riportato dal sito specializzato Artribune, «Andrea Villa, l’artista che non c’è, affigge i suoi manifesti per le strade di Torino e di Milano. Utilizza riferimenti a grandi opere d’arte del passato e del presente per creare campagne pubblicitarie che non vendono prodotti, bensì idee». Idee disgustose, come in questo ultimo caso.