Salvini canta “Nel sole” con Al Bano (ma non sa le parole). L’incontro al Viminale (video)

C’è un feeling, ormai, tra Al Bano e il ministro degli Interni Matteo Salvini, che hanno cantato insieme al Viminale alcune note canzoni del cantante pugliese. Ma Salvini, come si vede nel video, non era molto preparato e ha mostrato di non sapere bene le parole della canzone “Nel sole”. Al messaggero Al Bano ha spiegato come mai si è trovato in un incontro al Viminale sui vini italiani da promuovere. «Ci sono questi tre signori cinesi – uno è un ex governatore di una regione, l’altro un imprenditore ormai italianizzato e il terzo è il capo della Google cinese – che con me coltivano il progetto di intensificare la presenza dei vini italiani in Cina. Io produco vini e loro li vendono in Cina». Al Bano ha portato una delle bottiglie del vino da lui prodotto, Riserva speciale Salvini e ha avuto parole di elogio per il vicepremier: “Sta facendo un grande lavoro”.