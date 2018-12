Quanti acciacchi, Babbo Natale! Ecco i consigli dei medici per i prossimi 300 anni

Obeso, bevitore, sedentario, con tanti fattori di rischio per patologie cardiovascolari, oltre che per malattie da raffreddamento, incidenti in itinere, depressione e persino gotta. Babbo Natale non sta proprio bene secondo la diagnosi di Dottoremaeveroche, il sito di informazione della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che dedica al vecchio barbuto vestito di rosso, in procinto di inondare di doni i bambini di tutto il mondo, la sua scheda natalizia che sarà pubblicata il 21 dicembre. «Di sicuro – risponde il dottore, interrogato sul sito sugli acciacchi di Babbo Natale – la salute di quel poveruomo è molto condizionata da una serie di fattori di rischio legati al suo originalissimo mestiere: in pratica, mesi di grande tranquillità seguiti da un tour de force che metterebbe alla prova anche lo sportivo più allenato. E non mi sembra che Babbo Natale appartenga a questa categoria».

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi