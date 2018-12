Qualità della vita, Milano prima in classifica per la prima volta. Roma stabile, giù Genova e Firenze

Sorpresa: è Milano la prima nella classifica della qualità della vita nelle Province pubblicata dal Sole 24 ore. In seconda posizione troviamo Bolzano e al terzo posto Aosta. All’ultimo posto, per la quarta volta in 29 edizioni, Vibo Valentia.

Resta stabile la qualità della vita a Roma, che si piazza al 21/mo posto, in linea con l’anno precedente (24/mo posto). Tra le altre grandi città, fa notizia la risalita di Napoli che conquista 13 posizioni. Migliorano anche Venezia, Torino, Catania, Bari e Bologna, in controtendenza solo Genova e Firenze che perdono rispettivamente otto e dieci posizioni.

Soddisfatto il sindaco Sala

Se Milano scala la classifica, c’è chi fa notare alcune criticità, come la sicurezza e il caro affitto. Critiche cui il primo cittadino Giuseppe Sala replica così: “Ci mancherebbe che non ci fossero delle criticità, però è chiaro che siamo consapevoli che il lavoro non è finito: il tema della sicurezza è un tema come in tutte le grandi città, grandi e ricche, dove la criminalità si raduna e dove si denuncia molto”. “Diciamo – aggiunge – che è un buon riconoscimento, è uno stimolo a fare ancora meglio e non ho certo la sensazione che i milanesi si siederanno sugli allori, ma vedo nella città tanta voglia di fare ancora meglio”.