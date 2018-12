Pescaria – Milano

di Redazione

Pescaria

Via Nino Bonnet, 5 – 20154 Milano

Tel. 02/6599322

Sito Internet: www.pescaria.it

Tipologia: panineria

Prezzi: panini 8/12,50€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Dalla Puglia, precisamente da Polignano a mare, a Milano la strada è stata breve per questo locale che ha puntato tutto sul pesce. Qui viene proposto in modo semplice e veloce, con il panino vero protagonista dell’offerta, coadiuvato da fritture e crudi vari. Nel menù, inoltre, sono sempre riportate le offerte del giorno che possono variare a seconda del pescato o dell’estro della cucina. Noi abbiamo optato per un gustoso croissant salato ripieno di carpaccio di pesce spada, zucchine fritte e pomodoro e per un panino con (100g) di tartare di tonno, burrata, pomodoro fresco, pesto di basilico e olio al cappero, dal ripieno discreto e abbondante anche se un po’ pasticciato nel gusto. Qualche etichetta di vino, per lo più bianco, insieme a delle birre in bottiglia e a delle bibite gassate, completano l’offerta del bere.

AMBIENTE

L’unica sala si sviluppa in lunghezza e ha il bancone sulla sinistra entrando con i vari prodotti esposti; dall’altro lato ci sono i tavoli dove accomodarsi per mangiare sul posto, altrimenti è disponibile pure il servizio take away.

SERVIZIO

Veloce e informale.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –