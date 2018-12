Paura per Iva Zanicchi, assente all’ultima puntata di Cr4: si è operata d’urgenza

La sua assenza si è fatta sentire a Cr4-La Repubblica delle donne, il singolare talk condotto da Piero Chiambretti di cui il ciclone Iva Zanicchi è opinionista fissa e imprescindibile presenza nel parterre tutto al femminile. Ma la cantante e conduttrice televisiva non era in studio mercoledì, e non solo i telespettatori se ne sono clamorosamente accorti, ma hanno anche dato il via a un tam tam sui social che, per qualche ora, ha tinto di giallo la rete. dov’è la mitica Iva? E perché l’opinionista non è in studio?

Paura per Iva Zanicchi: non è in studio nell’ultima puntata di Cr4

Il silenzio grida, e dura un po’: poi il mistero del forfait improvviso si svela con un collegamento esterno. La Zanicchi si palesa ai telespettatori su un led ma da casa sua, e spiega il perché dell’apparizione a distanza e con tanto do occhiali da sole: la popolare artista è stata operata d’urgenza, e la vistosa benda che spunta da sotto la lente dell’occhio destro lo testimonia chiaramente. «Ho sempre avuto una vista da aquila, poi non ci vedevo più. Sono andata da un mago, ho fatto un piccolo intervento e ora non posso vedere la luce per qualche giorno», spiega Iva in collegamento con lo studio, motivando appunto al sua assenza con la necessità improvvisa di un intervento d’urgenza alla cataratta. Nulla di particolarmente preoccupante, insomma: quello appena affrontato dall’Aquila di Ligonchio era un intervento programmato da tempo che avrebbe dovuto affrontare in primavera, ma che un peggioramento improvviso della situazione le ha imposto di anticipare.

Un intervento d’urgenza all’occhio motivato da un peggioramento improvviso

Era al trucco e parrucco e si stava preparando per la puntata quando, spiega la stessa Zanicchi, quando «improvvisamente ho smesso di vederci: sono rimasta quasi al buio da quest’occhio, allora sono andata subito dal mio professore. Secondo lui il mio è stato un caso stranissimo, c’è questa membrana che si è spezzata in quattro punti, e si è indurita e ha fatto infezione l’occhio. Per cui ho dovuto anticipare l’intervento». Intervento che, per fortuna, è andato nel migliore dei modi, ma che ora prevede qualche giorno di convalescenza e di riposo per l’infaticabile Iva. Che, con quest’ultima vicenda che l’ha riguardato, ha fatto spaventare i suoi estimatori e preoccupare i telespettatori che la vulcanica artista ha immediatamente provveduto a rassocurare: la prissima puntata non mancherà. E ce ne accorgeremo…