Paura a Roma, marocchino tenta di dare fuoco a un blindato davanti al Vaticano

Paura a Roma, nei pressi di San Pietro, dove un uomo, un marocchino di circa 40 anni, ha lanciato della benzina su un mezzo dell’esercito, cercando poi di dargli fuoco. I militari in servizio presso il mezzo sono rimasti illesi. L’episodio, che fa pensare a terrorismo, si è verificato intorno alle 12.30 in via di Porta Angelica, la strada che da piazza San Pietro porta a piazza Risorgimento e sulla quale si apre uno degli ingressi dello Stato Vaticano.

L’uomo è stato immediatamente bloccato, di fronte ai numerosi turisti che affollano abitualmente la zona. Sono stati gli stessi soldati, in forze alla sicurezza del Vaticano e all’operazione “Strade sicure”, a bloccare il marocchino, che è stato poi posto in stato di fermo dagli agenti della Volante sopraggiunti in aiuto dei colleghi. L’uomo è stato quindi portato in commissariato, dove la sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria.