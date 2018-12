Parigi, palazzo in fiamme: muoiono due bambine e una ragazza. Tre persone gravissime

Uno spaventoso incendio si è sviluppato nella serata in un’abitazione a Bobigny, in Seine-Saint-Denis, alla periferia di Parigi causando la morte di due bambine di 3 e 7 anni e di una ragazza di 20 anni. Nel dare la notizia Le Parisien precisa che altre tre persone sono state salvate dalle fiamme e ora sono ricoverate in gravi condizioni. Altre due persone, invece, hanno riportato ferite leggere. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio che i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere e poi spegnere in circa due ore. Le vittime sono morte intossicate dal fumo sprigionato dalla fiamme, che si sono sviluppate intorno alle 21.20 di giovedì 27 dicembre al primo piano di un condominio e sono state domate dopo due ore. Bobigny è il capoluogo del dipartimento della Senna-Saint-Denis.