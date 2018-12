Paolo Fox: nel 2019 continuerà il successo del pensiero conservatore

L’astrologia come chiave per interpretare la politica: non deve sembrare così strano che anche chi si occupa di oroscopi faccia le sue previsioni sulle tendenze politiche che domineranno il 2019. Al pari dei sondaggisti, chi si occupa del transito dei pianeti azzarda una lettura delle tendenze contemporanee.

Le previsioni di Paolo Fox

Lo fa Paolo Fox in apertura del consueto almanacco astrologico – “L’oroscopo 2019“- in cui, segno zodiacale dopo segno zodiacale, prevede cosa ci riservano le stelle. E oltre a spiegare che i segni che saranno protagonisti del 2019 sono quelli di fuoco – Ariete, Sagittario, Leone -ricorda che già per il 2018 aveva previsto “il ritorno di un pensiero più conservatore”. “mi sembra che possiamo confermare questa indicazione – scrive Paolo Fox – visto quanto è accaduto nel mondo e anche in Italia. Annunciai anche che chi si fosse attenuto a queste tendenze di pensiero avrebbe avuto consensi e successo. Saturno continua il suo transito in Capricorno, dunque si può dire che anche nel 2019 le cose non cambieranno: il Capricorno infatti rappresenta la determinazione, la disciplina, la regola, la fermezza, la chiusura”. Tra i segni che per Fox saranno “inarrestabili” nel 2019 c’è quello dei Pesci (il segno zodiacale di Matteo Salvini) mentre tra i fortunati, come abbiamo detto, c’è il segno del Leone (quello di Giuseppe Conte). Tra “coloro che sono sospesi” Fox colloca invece il segno del Cancro (quello di Luigi Di Maio). Aggiungiamo, come nota di curiosità, che Giorgia Meloni è nata sotto il segno del Capricorno.