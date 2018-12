Nuoro, la deputata 5S Lapia picchiata selvaggiamente in un supermercato

La deputata nuorese del M5S Mara Lapia è stata aggredita ieri in un supermercato di Nuoro da un uomo prima a parole e poi fisicamente e ha riportato una frattura alle costole e diverse contusioni. Nulla si sa ancora su chi abbia compiuto l’aggressione. La notizia è stata resa nota e commentata dai colleghi della Lapia, come Francesco Desogus, candidato 5 Stelle alla presidenza della Regione: “Si tratta di un fatto inaccettabile e ingiustificabile, soprattutto perché rivolto da un uomo contro una donna. Condanniamo ogni tipo di violenza ma quella contro le donne è particolarmente odiosa e merita tutta la nostra riprovazione”.

Solidarietà anche da Francesco D’Uva, capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei deputati. “Tutta la solidarietà del gruppo del MoVimento 5 Stelle va alla nostra portavoce, Mara Lapia, brutalmente aggredita da un uomo in un supermercato di Nuoro. Mara è stata prima aggredita verbalmente e poi fisicamente ed ha riportato una frattura costale e varie contusioni. A nome di tutto il gruppo del MoVimento 5 Stelle dico a Mara che le siamo vicini e che abbiamo bisogno di lei. Tutti noi sappiamo che sei una donna forte e ti risolleverai da questo brutto incubo”, conclude.

Messaggi alla Lapia dal deputato dem Andrea Romano e da Maria Stella Gelmini, deputata di Forza Italia: “Basta con questo clima d’odio, il confronto politico non deve mai sfociare in violenza e mancanza di rispetto #noviolenza”.

Mara Lapia, 42 anni, avvocato, è stata eletta per il primo mandato alla Camera dei Deputati vincendo nel collegio uninominale di Nuoro con oltre 53mila voti e il 45,14% dei consensi. Originaria di Oliena e Orgosolo, è sposata ed ha un figlio di 10 anni.