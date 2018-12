Napolitano va dal premier Conte. E sui Social è giallo sulla conversazione (video)

Di che cosa stavano parlando Giorgio Napolitano e Giuseppe Conte? La domanda è diventata un vero e proprio tormentone sui Social network. Non è infatti passato inosservato l’inconsueto gesto dell’ex presidente della Repubblica, che martedì in piena seduta del Senato, si è fatto accompagnare da un commesso verso i banchi del governo. Napolitano ha parlottato a lungo con il premier Conte. Una comunicazione informale che non è sfuggita ai cameramen dell’Agenzia Vista, che ha immortalato la conversazione. In aula il premier ha riferito ai senatori in vista del Consiglio europeo del 13 e 1 dicembre. Quindi, durante la discussione generale Napolitano ha iniziato a parlargli all’orecchio e Conte annuiva. Che cosa gli avrà detto? Quello che colpisce è l’atteggiamento fortemente critico di gran parte del web nei confronti di Napolitano. Un presidente della Repubblica che, a giudicare dalla maggior parte dei commenti, non ha creato empatia con gli italiani. Anzi, la sua condotta è parsa più vicina ai Palazzi che alla popolazione. E le critiche talvolta feroci, confermano questo clima di scarsa simpatia (per usare un eufemismo) nei confronti del 93enne ex capo di Stato.