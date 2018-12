Milano, in fila tutta la notte. Per un pasto caldo? No, per le nuove Nike… (video)

Una notte al gelo, con coperte e plaid pesanti, come poveri in attesa di un pasto caldo. In realtà le decine di persone che si sono radunate nel centro di Milano pronti al “veglione” erano in attesa che aprisse il negozio della Nike che avrebbe messo in vendita, da lì a poco, in via Statuto 18, le nuove Off-White x Nike Air Force 1 “Black” & “Volt”, le tanto attese scarpe della famosa marca americana alla modica cifra di 170 euro. Sul profilo Instagram di NikeLab ST18 Milano gli utenti hanno postato le storie nel cuore della notte, mostrando l’attesa davanti al negozio al buio e al freddo. Poverini..

video