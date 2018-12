Michael Schumacher continua a combattere: “Non è più costretto a letto”

Michael Schumacher non sarebbe più costretto a letto. E, secondo “Sportsmail” – si legge sul Mail online – non sarebbe neanche attaccato a macchinari per alimentarsi grazie a cure infermieristiche e terapeutiche per oltre 55mila euro a settimana. Il 29 dicembre saranno cinque anni dall’incidente in cui la vita del sette volte campione del mondo di Formula 1 subì una drammatica svolta per i gravi danni cerebrali in seguito a una caduta dagli sci mentre era in vacanza con la sua famiglia a Meribel, sulle Alpi francesi. Da allora la moglie di Michael Schumacher, Corinna, ha insistito sulla segretezza delle sue condizioni, una richiesta che è stata fedelmente osservata. Al fianco del campionissimo, oltre alla moglie Corinna e ai figli Mick e Gina Maria, anche il padre Rolf.

Le notizie su Michael Schumacher dopo il silenzio