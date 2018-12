Meloni, Salvini e Berlusconi: ecco il Natale social del centrodestra. E non solo…

Meloni in versione Santa Claus, Salvini sulla neve col figlio e Berlusconi vicino agli italiani: ecco il Natale social del centrodestra. E non solo… O meglio: Giorgia Meloni con il cappello da Babbo Natale pronta per festeggiare al Vigilia. Matteo Salvini che comincia la giornata di Santo Stefano assaporando un classico pane e nutella. Berlusconi vicino agli italiani dal web e Di Battista che torna in Italia per le festività, con Di Maio che celebra il 25 dicembre in famiglia dopo le ultime traversie paterne denunciate dai media e dal web tra illeciti e scoop: ecco come hanno trascorso il Natale i politici, di governo e non.

Meloni, Salvini e Berlusconi: ecco il Natale social del centrodestra

Le festività della leader di Fratelli d’Italia cominciano con un post su Facebook della Meloni in versione Babbo Natale che richiama l’«Uomo moderno» a lasciarsi «prendere per mano dal Bambino di Betlemme. Non temere, fidati di Lui!», esorta la numero uno di FdI citando Benedetto XVI. Semplicemente un augurio di Buon Natale a tutti e di serene feste da trascorrere in famiglia per il vicepremier del Carroccio Matteo Salvini che, dopo la cena con il figlio, in una eloquente immagine pubblicata sul suo profilo social, si ritrae mentre comincia la giornata di Santo Stefano a pane e nutella. Un Natale social, quello dei leader del centrodestra, con Matteo Salvini che la sera della vigilia ha postato un video con Andrea Bocelli, mentre ieri ha raccontato di una “serata top” in compagnia del figlio. «Neve alle spalle, cioccolata calda in mano, pronto a scartare i regali che mi ha fatto mio figlio: olè», ha scritto per pubblicare poi l’immancabile foto della cena: «Pizza salame piccante e cipolla con mio figlio, che – ha aggiunto – mi ha regalato una cover imbruttita». E se da Facebook infine una Giorgia Meloni in versione natalizia augura «semplicemente… Buon Natale a tutti!», Silvio Berlusconi, sempre via social, ha scelto invece uno stile più istituzionale per fare gli auguri a tutti: «Buon Natale e felice 2019, con l’augurio che in questo nuovo anno tutti i vostri sogni e progetti si possano realizzare», scrive il numero uno di Forza Italia sul web.

Dibba che torna in Italia e Di Maio in famiglia…

E ancora, il tormentato Dibba che torna in Italia, Di Maio in famiglia… nonostante tutto: il vicepremier pentastellato si ritrae su Facebook il giorno della vigilia dettando “l’agenda” delle feste tra partite a carte con gli amici, tv, cene e tombolate. «E poi il 27 tornerò a Roma per la Manovra. Poi – aggiunge – ci sarà da festeggiare l’inizio dell’anno nuovo e lo farò con mio fratello Dibba». Un invito alla pace social arriva persino dagli auguri di Matteo Renzi che, «dopo tante polemiche sulla Legge di Bilancio» ha invitato tutti «a fermarsi un attimo: ora – si legge nel post – si stacca qualche ora». E speriamo che la pace, non solo social, duri anche dopo le feste…