Meloni alla sinistra: «Dove sono finiti quelli che hanno infangato Desirée?»

«Desirée era vergine quando fu brutalmente e ripetutamente violentata, drogata e uccisa da criminali spacciatori e clandestini». Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook attacca la sinistra. «Dove sono tutti quei rappresentanti dell’intellighenzia – ha scritto la leader di Fratelli d’Italia – che pur di giustificare degli stupratori assassini hanno infangato una ragazzina innocente?».

Caso Desirée, le reazioni

Il post ha ottenuto in poche ore migliaia di like. Tantissimi i commenti degli utenti. C’è chi vuole la pena di morte e chi reclama più giustizia. Scrive Lorena: «È ora di dire basta a che le nostre figlie vengano stuprate, smembrare, mangiate. Questa non è la nostra cultura, questa non è cultura». Un’altra puntualizza: «Vorrei sentire in tutti i tg le scuse per questa ragazza l’hanno fatta morire due volte con tutte le cattiverie che si sono permessi di dire sul suo conto…». Un altro utente scrive: «Ne hanno dette di lei di tutti i colori, per farla passare per una poco di buono che per droga si sarebbe anche venduta. Se fosse stato vero comunque chi l’ha stuprata e magari anche drogata merita più delle ridicole punizioni del nostro codice civile. Ma da noi sembra che più efferato è il delitto minore è la pena. Oltretutto se era vergine qualcuno dovrebbe lavarsi più volte la bocca con l’aceto e ingoiare».