Mario Monti a Conte: «Ma lei come fa a tollerare ancora Salvini?» (video)

Mario Monti, nell’aula del Senato, provoca. E lo fa attaccando Matteo Salvini. Stavolta, per l’ex premier più contestato d’Italia. Penelope non agisce da sola ma c’è chi mette mano all’opera (forse) a sua insaputa. «Lei lavora per l’Italia ma c’è chi disfa la tela», dice infatti Monti rivolgendosi al premier Giuseppe Conte. Una frase che serve a introdurre benevolmente la critica al mostruoso vicepremier leghista odiato dai famigerati tecnici. «La Costituzione le dà modo, anzi le impone di dirigere la politica del governo», continua. Poi aggiunge: «Se un ministro degli Interni, con proprie dichiarazioni, plasma la politica estera italiana, così come poi viene percepita dalla stampa estera internazionale, non solo reca un vulnus che non so come lei faccia a tollerare, al presidente del Consiglio, al ministro degli Affari esteri e qualche volta al ministro degli Affari europei. Ma offre anche un contempt to parliament, perché le camere vengono espropriate dalla possibilità di vigilare la politica estera del governo», Ed ecco la citazione epica di Mario Monti: «Siamo di fronte a uno schema Penelope, altri distruggono di giorno o di notte, nel caso di specie, il lavoro che fa. Si è trattato di gravi errori di posizionamento dell’Italia in Europa e di gravi errori del modo di rapportarsi con l’Europa. Io ho definito un passo avanti e non indietro la revisione della manovra: ma dal punto di vista della politica europea per l’Italia è stata una Caporetto».