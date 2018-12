Marianne a seno nudo affiancano i gilet gialli a Parigi (video). 33mila in piazza

Accanto ai Gilet Gialli sono scese in piazza a Parigi contro Macron anche attiviste donne vestite da “Marianne”, simbolo della Repubblica francese, e hanno affrontato la polizia sugli Champs Elysees. Le ragazze indossavano pantaloni e felpa rossa col cappuccio sul quale è appuntata una spilla con la bandiera francese e si mostrano agli agenti a seno nudo dipinto d’argento. Un numero inferiore di persone è sceso in piazza: appena 33.500 in tutta la Francia, qualche migliaio nella capitale. L’appello a “non mollare” dell’ala più radicale non è stato seguito. Un’altra forma di protesta è stata quella dei ragazzi che si sono inginocchiati davanti ai poliziotti, ricordando i liceali umiliati dagli agenti nel liceo di Mantes-la-Jolie. A Parigi ci sono stati 85 fermi. In piazza anche Oreste Scalzone, ex leader di Potere Operaio.

Nel nord della Francia, al confine con il Belgio, si è registrata un’altra vittima, l’ottava, da quando il movimento dei Gilet Gialli ha avuto inizio. Secondo quanto ha reso noto la polizia locale, un automobilista è morto a seguito dello scontro tra la sua auto ed un camion che, la notte scorsa, era stato bloccato da un presidio dei ‘gilet gialli’ vicino al confine con il Belgio, tra Jeumont e Erquelinnes.