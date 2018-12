Manda messaggi col cellulare nella vasca da bagno, muore folgorata

Il suo cellulare era attaccato alla presa, lo stava facendo ricaricare ma continuava, nel frattempo, a mandare sms e whatsapp alle sue amiche. Era nella vasca da bagno, rilassata, stesa, quando il suo I-phone le è scivolato di mano ed è finito in acqua, folgorandola con una potente scossa elettrica che si è propagata dal carica batterie. Per una ragazzina di 15 anni, russa, non c’è stato nulla da fare. La vittima si chiama Irina Rybnikova, ritrovata morta dai genitori in una abitazione della città di Bratsk nella regione russa centrale di Irkutsk Oblast.

Irina era una sportiva: aveva recentemente vinto il Russian Youth Pankration Championship, uno sport tradizionale che combina elementi di wrestling e boxe. Il cordoglio della sua federazione sportiva ha dichiarato: «Un tragico incidente ha preso la vita della nostra campionessa, amica, compagna e studentessa Irina Rybnikova, 15 anni. La nostra amata ragazza era una candidata per il Master of Sports in pankration. Riposa in pace». Anche gli amici la ricordano con affetto: «Era una persona incredibile e la mia migliore amica. Voleva avere successo in ogni sport e avevamo in programma di trasferirci in un’altra città per studiare. Tutti l’amavano, lei era amichevole, gentile e molto bella. Irina aveva talento nelle arti marziali e partecipava regolarmente ai tornei».