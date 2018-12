«Mamma, Babbo Natale esiste davvero?»: ecco cosa fare quando arriva la domanda

Quando i figli sono piccoli è facile: basta nominarlo e Babbo Natale è una realtà. Ma cosa fare quando i bambini iniziano a crescere e a prendere coscienza che, forse, quel signore barbuto che porta doni in sella a una slitta potrebbe essere solo una favola? E come rispondere quando, magari dopo essersi confrontati con gli amichetti, manifestano i primi dubbi? I pediatri indicano la strada: i sogni vanno alimentati finché possibile, ma senza tirare troppo la corda: il rischio è perdere credibilità.

«Verso gli 8-9 anni i bambini iniziano ad avere dei dubbi sull’esistenza o meno di Babbo Natale. Ma come gestire la cosa? I genitori non devono dire mai bugie», ha spiegato il pediatra Italo Farnetani, professore ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta, interpellato dall’agenzia di stampa Adnkronos su questo dilemma che, a ridosso del Natale, torna di stringente attualità per migliaia di genitori. «Finché i bambini ci credono in modo assoluto mamma e papà dovranno coltivare la cosa», ha aggiunto il pediatra, invitandoli a non arrendersi alle prime domande difficili, ma anche a «non insistere troppo».

«Ai primi dubbi, i genitori dovranno sostenere sì l’esistenza di Babbo Natale, anche in modo convinto, ma senza insistere troppo, rispondendo ai dubbi che il bambino si pone senza portare eccessive giustificazioni o prove sulla sua esistenza», è stato il suggerimento del pediatra, per il quale «in tal modo se e quando dopo qualche tempo, e magari dopo averne parlato con gli amichetti, i figli concluderanno che Babbo Natale non esiste, i genitori non avranno investito troppo della loro credibilità su un argomento destinato a risultare un insuccesso, ma nello stesso tempo non avranno contribuito ad abbattere troppo rapidamente una favola, alla quale anche i grandi vorrebbero credere».