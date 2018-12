Maltempo, corsa contro il tempo: in campo anche i trattori “spalaneve”

Il maltempo mette paura. Le previsioni del tempo sembrano impazzite, ondeggiano tra sole e pioggia, tra temperature che si alzano e gelo che incombe, tra il Sole che fa i capricci e la neve che arriva. Bisogna difendere la vivibilità dei residenti e i prodotti agricoli. Al Mugello si è superato l’ostacolo dei primi fiocchi, le strade sono ancora transitabili. Allerta in Sicilia, per i rischi idreologici e idraulici. Ci si rimbocca le maniche un po’ ovunque, anche i trattori degli agricoltori della Coldiretti sono stati mobilitati. Si sono trasformati in spalaneve per pulire le strade e in spandiconcime per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo. A riferirlo è la stessa Coldiretti. I mezzi agricoli sono al lavoro per consentire la circolazione anche nelle aree più interne e difficili ed evitare l’isolamento di case e aziende ma anche garantire le consegne di prodotti deperibili come il latte. La possibilità di utilizzare anche i mezzi meccanici agricoli

