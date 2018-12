L’ecotassa fa litigare ancora Lega e M5S. Ma Salvini dice: il governo va avanti

Ancora scintille tra lega e M5S sulla manovra. Dopo le parole di Giancarlo Giorgetti che ha bocciato il reddito di cittadinanza arriva l’emendamento presentato alla commissione Bilancio del Senato dalla lega per lo stop non solo all’ecotassa sulle auto più inquinanti ma anche agli incentivi per i veicoli ecologici. L’emendamento è firmato dal capogruppo in Senato Massimiliano Romeo e con esso la Lega punta a cancellare l’intero pacchetto di norme approvato alla Camera. Immediata la reazione del Movimento Cinque Stelle, con il sottosegretario Davide Crippa: “La Lega faccia pace con se stessa”. Matteo Salvini aveva tentato di tranquillizzare gli animi intervenendo in difesa dell’operato del governo e smentendo le voci di crisi con i 5Stelle: “Leggo qualche giornale e sorrido – aveva scritto Salvini su Fb – ma quanto dà fastidio alla vecchia politica e ai vecchi potenti che ci sia un governo nuovo, che finalmente si interessa degli italiani e non dei poteri forti? Ci vorrebbero mandare a casa domani mattina, ma rimarranno delusi. Noi andiamo avanti per difendere diritto al lavoro e alla pensione, alla sicurezza e alla salute: col sostegno del popolo, nulla è impossibile”.